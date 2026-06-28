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  • Список комментаторов на 1/16 финала ЧМ-2026: у Генича – один матч, у Черданцева – ни одного

Список комментаторов на 1/16 финала ЧМ-2026: у Генича – один матч, у Черданцева – ни одного

Сегодня, 14:11
8

«Матч ТВ» опубликовал расписание комментаторов на 1/16 финала чемпионата мира-2026.

28 июня

21:40. ЮАР – Канада (Дмитрий Жичкин)

29 июня

19:40. Бразилия – Япония (Дмитрий Шнякин)

23:10. Германия – Парагвай (Михаил Меламед)

30 июня

03:30. Нидерланды – Марокко (Артeм Шмельков)

19:40. Кот-д'Ивуар – Норвегия (Роман Нагучев)

23:40. Франция – Швеция (Александр Неценко)

1 июля

03:30. Мексика – Эквадор (Александр Аксeнов)

18:30. Англия – ДР Конго (Константин Генич)

22:40. Бельгия – Сенегал (Сергей Дурасов)

2 июля

02:40. США – Босния и Герцеговина (Роман Нагучев)

21:30. Испания – Австрия (Станислав Минин)

3 июля

01:40. Португалия – Хорватия (Семeн Зигаев)

05:30. Швейцария – Алжир (Дмитрий Жичкин)

20:30. Австралия – Египет (Роман Трушечкин)

4 июля

00:40. Аргентина – Кабо-Верде (Олег Пирожков)

04:10. Колумбия – Гана (Михаил Меламед)

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Генич Константин Черданцев Георгий
Комментарии (8)
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алдан2014
1782646433
На финал оставили чердака
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Semenycch
1782647037
В 1/8 финала будут действительно интересные матчи, например Германия - Франция, Португалия - Испания, Мексика - Англия.
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Plyash
1782647492
Отдохнём от главных словоблудов , это уже хорошо .
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crf57
1782653625
На хрен уберите этого гнусавого ГЕНИЧА!!!!
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Evgenijgerasimov607@gmail
1782661575
Чердак-это элита,1/16 не его уровень
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САДЫЧОК
1782661846
Интершум лучше, чем два этих комментатора.
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