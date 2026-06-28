Список комментаторов на 1/16 финала ЧМ-2026: у Генича – один матч, у Черданцева – ни одного

«Матч ТВ» опубликовал расписание комментаторов на 1/16 финала чемпионата мира-2026.
28 июня
21:40. ЮАР – Канада (Дмитрий Жичкин)
29 июня
19:40. Бразилия – Япония (Дмитрий Шнякин)
23:10. Германия – Парагвай (Михаил Меламед)
30 июня
03:30. Нидерланды – Марокко (Артeм Шмельков)
19:40. Кот-д'Ивуар – Норвегия (Роман Нагучев)
23:40. Франция – Швеция (Александр Неценко)
1 июля
03:30. Мексика – Эквадор (Александр Аксeнов)
18:30. Англия – ДР Конго (Константин Генич)
22:40. Бельгия – Сенегал (Сергей Дурасов)
2 июля
02:40. США – Босния и Герцеговина (Роман Нагучев)
21:30. Испания – Австрия (Станислав Минин)
3 июля
01:40. Португалия – Хорватия (Семeн Зигаев)
05:30. Швейцария – Алжир (Дмитрий Жичкин)
20:30. Австралия – Египет (Роман Трушечкин)
4 июля
00:40. Аргентина – Кабо-Верде (Олег Пирожков)
04:10. Колумбия – Гана (Михаил Меламед)