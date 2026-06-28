«Классно»: Тюкавин – о 30 миллионах, предложенных «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вновь высказался об интересе «Зенита».

– Слухи тебя отвлекают?

– Никак не отвлекает. Вчера вышла информация, что «Зенит» хочет прислать какой-то второй оффер. Я находился в этот момент с дочкой.

– 30 миллионов. Когда-нибудь думал, что за тебя будут столько предлагать?

– Конечно, не думал. Приличная сумма. Классно. Значит, так и есть.

– В какую стоимость ты себя оценишь?

– Точно не мне себя оценивать. А вам. Вы же профики.