«Классно»: Тюкавин – о 30 миллионах, предложенных «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вновь высказался об интересе «Зенита».
– Слухи тебя отвлекают?
– Никак не отвлекает. Вчера вышла информация, что «Зенит» хочет прислать какой-то второй оффер. Я находился в этот момент с дочкой.
– 30 миллионов. Когда-нибудь думал, что за тебя будут столько предлагать?
– Конечно, не думал. Приличная сумма. Классно. Значит, так и есть.
– В какую стоимость ты себя оценишь?
– Точно не мне себя оценивать. А вам. Вы же профики.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»