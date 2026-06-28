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«Классно»: Тюкавин – о 30 миллионах, предложенных «Зенитом»

Сегодня, 12:57
23

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вновь высказался об интересе «Зенита».

– Слухи тебя отвлекают?

– Никак не отвлекает. Вчера вышла информация, что «Зенит» хочет прислать какой-то второй оффер. Я находился в этот момент с дочкой.

– 30 миллионов. Когда-нибудь думал, что за тебя будут столько предлагать?

– Конечно, не думал. Приличная сумма. Классно. Значит, так и есть.

– В какую стоимость ты себя оценишь?

– Точно не мне себя оценивать. А вам. Вы же профики.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (23)
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СильныйМозг
1782640981
Агент очень старается вливы делать. Данни этих денег стоил, а Тюкавин, даже на половину не он.
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Strige
1782641151
Зенит бы проверить на коррупцию.. ЗПРФ не должен играть в РПЛ!!!
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R_a_i_n
1782642221
Лимит завысил ценник раз так в 5-6.
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...уефан
1782642988
...лицо Тюкавина, от чувства собственной значимости на внутреннем рынке РПЛ, бесстыдно-застенчиво, превратилось в фейс цвета бордо, уши пылали...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1782643359
Его красная цена 30 тыс.рублей вместе с зарплатой
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Интерес
1782644171
У раба реальная цена-это сумма, на которую соглашаются стороны.Всё остальное-хотелки,домыслы, предположения о будущей полезности, вот и всё!
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Desma
1782645666
"Вы же профики"? Скорее профитроли.....
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Cleaner
1782655961
ПРОФИКИ? Тюкавин в своем развитии на 15-ти годах остановился...(((
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