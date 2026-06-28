Месси стал единоличным рекордсменом по количеству голевых матчей ЧМ подряд

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины и нападающий «Интер Майами», установил уникальный рекорд чемпионатов мира по футболу.

Аргентинец забил в семи матчах турнира подряд – ранее ни один игрок в истории не добивался такого достижения. Серия продолжилась в игре с Иорданией, где Месси снова отличился голом.

Кроме того, 38-летний форвард обновил собственный рекорд по общему количеству голов на чемпионатах мира – теперь на его счету 19 мячей. Ближайшие преследователи – Мирослав Клозе, бывший нападающий сборной Германии, и Килиан Мбаппе, нападающий «Реала» и сборной Франции, забили по 16 голов.