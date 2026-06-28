Агент спартаковца Самошникова высказался о будущем игрока

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, высказался о будущем футболиста.
«Илья в «Спартаке», готовится к сезону. Пока здесь нечего комментировать. Что к нему есть интерес других клубов, это очевидно. Надо подождать решения «Спартака», – сказал Бабырь.
Известно, что футболист предложен «Крыльям Советов».
- 28-летний Самошников в минувшем сезоне провел в сумме 7 матчей за «Локомотив» и «Спартак», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- В последний раз он выходил на поле в составе красно-белых 25 октября прошлого года.
- Самошников перешел в «Спартак» 19 августа 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»