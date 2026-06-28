Агент спартаковца Самошникова высказался о будущем игрока

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, высказался о будущем футболиста.

«Илья в «Спартаке», готовится к сезону. Пока здесь нечего комментировать. Что к нему есть интерес других клубов, это очевидно. Надо подождать решения «Спартака», – сказал Бабырь.

Известно, что футболист предложен «Крыльям Советов».