Глава «Зенита» обратился с пожеланием к Соболеву

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов высказался о весеннем выступлении форварда Александра Соболева.

– Чего ждете от него в новом сезоне?

– Главное, чтобы Александр не сбавлял к себе требования. Если он будет хорошо тренироваться и поддерживать себя в форме, то он будет играть на том же уровне, что и весной.