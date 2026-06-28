Глава «Зенита» обратился с пожеланием к Соболеву

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов высказался о весеннем выступлении форварда Александра Соболева.
– Чего ждете от него в новом сезоне?
– Главное, чтобы Александр не сбавлял к себе требования. Если он будет хорошо тренироваться и поддерживать себя в форме, то он будет играть на том же уровне, что и весной.
- В прошедшем сезоне Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Он перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.
- Сезон для «Зенита» стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»