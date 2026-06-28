Губерниев русской поговоркой отреагировал на провал Узбекистана на ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил выступление Узбекистана на чемпионате мира-2026.

Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.

Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.

Худшей командой группового этапа стал Ирак.

«Первый блин комом. Там есть футболисты, которые должны были быть лидерами, но они проигрывали единоборства, к сожалению. По уровню индивидуального мастерства команда, конечно, слабее [соперников]. Может быть, не хватало какой‑то самоотдачи, но что есть, то есть. Поблагодарим команду за игру», – сказал Губерниев.