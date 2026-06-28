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  • Бонгонда обратился к фанатам «Спартака» после ухода из клуба

Бонгонда обратился к фанатам «Спартака» после ухода из клуба

Сегодня, 11:39
14

Уже бывший форвард «Спартака» Тео Бонгонда обратился к фанатам.

– Хотели бы что-нибудь сказать болельщикам «Спартака»? Вы уже какое-то время не играете за клуб, но, возможно, у вас остались хорошие воспоминания – например, гол в ворота ЦСКА.

– Я был очень счастлив играть за «Спартак». Для меня это лучший клуб в России. Да, в последний год я практически не играл, но я всегда буду благодарен за время, проведенное в России. Я встретил там замечательных людей, забил много голов. Хочу пожелать клубу всего самого хорошего и поблагодарить за те три года, которые я провел в «Спартаке».

– Поддерживаете ли вы связь с кем-то из игроков «Спартака»? Может быть, кто-то из них писал вам во время этого турнира?

– У меня там очень много друзей. Когда живешь рядом с людьми три года, между вами возникают хорошие отношения. Конечно, мы не общаемся каждый день, но, например, с ребятами, которые говорят по-французски – Кристофером Ву, Кристофером Мартинсом, Джику. Иногда мне пишет Барко. В «Спартаке» я приобрел настоящих друзей, и они навсегда останутся в моем сердце. Огромное уважение всем им.

  • «Спартак» купил Бонгонда у «Кадиса» в 2023 году за 7,5 миллиона евро.
  • За три сезона вингер забил 16 голов и сделал 6 ассистов в 75 матчах.
  • Он в конце июня станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео
Комментарии (14)
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Цугундeр
1782636242
) И где ты "встретил там замечательных людей, забил много голов."?)
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Томик
1782637384
Поиграл за сборную, полечился в "Спартаке". До свидания!
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Литейный 4 (returned)
1782637988
Хряки портки спустили до колен, нагнули его и заставили прочитать мантру под угрозой насилия. Гыгыгы
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k611
1782639694
Начинал то он хорошо, потом травма, восстановление и аргентинский игрок вытеснил его из состава.
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Интерес
1782644645
Был не худшим.Странная карьера получилась.
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Бумбраш
1782648576
Лишний раз убеждаешься,сколько гнилоты и мерзости в газовом болоте,куда не глянешь одни секелухи,да шлюхи питорскте...зинка срам российского футбола!!! А её глорика вообще вафлерши
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