Бонгонда обратился к фанатам «Спартака» после ухода из клуба

Уже бывший форвард «Спартака» Тео Бонгонда обратился к фанатам.

– Хотели бы что-нибудь сказать болельщикам «Спартака»? Вы уже какое-то время не играете за клуб, но, возможно, у вас остались хорошие воспоминания – например, гол в ворота ЦСКА.

– Я был очень счастлив играть за «Спартак». Для меня это лучший клуб в России. Да, в последний год я практически не играл, но я всегда буду благодарен за время, проведенное в России. Я встретил там замечательных людей, забил много голов. Хочу пожелать клубу всего самого хорошего и поблагодарить за те три года, которые я провел в «Спартаке».

– Поддерживаете ли вы связь с кем-то из игроков «Спартака»? Может быть, кто-то из них писал вам во время этого турнира?

– У меня там очень много друзей. Когда живешь рядом с людьми три года, между вами возникают хорошие отношения. Конечно, мы не общаемся каждый день, но, например, с ребятами, которые говорят по-французски – Кристофером Ву, Кристофером Мартинсом, Джику. Иногда мне пишет Барко. В «Спартаке» я приобрел настоящих друзей, и они навсегда останутся в моем сердце. Огромное уважение всем им.