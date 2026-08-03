Легионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб

Вингер Тео Бонгонда перешел в саудовский клуб «Аль-Файсали» на правах свободного агента, о чем клуб сообщил на своей странице в соцсети.

Ранее он покинул «Спартак» после завершения срока контракта.

30-летний футболист в прошлом сезоне провел за красно-белых 6 матчей.