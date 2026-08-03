Легионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб

Вингер Тео Бонгонда перешел в саудовский клуб «Аль-Файсали» на правах свободного агента, о чем клуб сообщил на своей странице в соцсети.
Ранее он покинул «Спартак» после завершения срока контракта.
30-летний футболист в прошлом сезоне провел за красно-белых 6 матчей.
- Всего за время выступлений в московском клубе на счету Бонгонда 75 игр, 16 голов и 6 ассистов.
- Он сыграл 2 матча за сборную ДР Конго на ЧМ-2026.
- «Аль-Файсали» в прошлом сезоне занял 2-е место в Первой лиге Саудовской Аравии и вышел в элитный дивизион.
Источник: «Бомбардир»