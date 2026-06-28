«Ждите информации»: Тюкавин – о трансфере в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об интересе «Зенита».
– Что думаете о слухах про «Зенит»?
– Как вы говорите, слухи. Не знаю, со мной никто не разговаривал на эту тему. Как клуб посчитает нужным, так и сделаем. Пока ни с кем еще не встречался, не виделся. Возможно, на неделе придется с кем-то увидеться. У меня долгосрочный контракт с «Динамо».
– В «Зенит» писали, что не против перейти.
– Я же не заявлял так. Как руководство посчитает нужным встретиться со мной, не знаю. Ждите информации. Я игрок «Динамо», жду встречи с Сандро, завтра приступаю к тренировкам.
– Решение будет на неделе?
– Не знаю, не мое же решение будет. Будет решать клуб.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова