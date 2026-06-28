«Ждите информации»: Тюкавин – о трансфере в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об интересе «Зенита».

– Что думаете о слухах про «Зенит»?

– Как вы говорите, слухи. Не знаю, со мной никто не разговаривал на эту тему. Как клуб посчитает нужным, так и сделаем. Пока ни с кем еще не встречался, не виделся. Возможно, на неделе придется с кем-то увидеться. У меня долгосрочный контракт с «Динамо».

– В «Зенит» писали, что не против перейти.

– Я же не заявлял так. Как руководство посчитает нужным встретиться со мной, не знаю. Ждите информации. Я игрок «Динамо», жду встречи с Сандро, завтра приступаю к тренировкам.

– Решение будет на неделе?

– Не знаю, не мое же решение будет. Будет решать клуб.