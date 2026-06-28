Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ждите информации»: Тюкавин – о трансфере в «Зенит»

28 июня, 10:39
9

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об интересе «Зенита».

– Что думаете о слухах про «Зенит»?

– Как вы говорите, слухи. Не знаю, со мной никто не разговаривал на эту тему. Как клуб посчитает нужным, так и сделаем. Пока ни с кем еще не встречался, не виделся. Возможно, на неделе придется с кем-то увидеться. У меня долгосрочный контракт с «Динамо».

– В «Зенит» писали, что не против перейти.

– Я же не заявлял так. Как руководство посчитает нужным встретиться со мной, не знаю. Ждите информации. Я игрок «Динамо», жду встречи с Сандро, завтра приступаю к тренировкам.

– Решение будет на неделе?

– Не знаю, не мое же решение будет. Будет решать клуб.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Еще по теме:
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов 1
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо» 1
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1782636899
Ты что раб что ли? Как решат так он и поступит, а у самого нет своего мнения?
Ответить
lotsman
1782637335
Не забудьте в Зенит об этом сообщить. А то получится как в той частушке - Вы не ждали нас, а мы препёрлися......
Ответить
САДЫЧОК
1782638697
Обычный средний серый футболист-очень распиаренный.
Ответить
k611
1782639991
Много шума из за обычного игрока. Агент цену набивает...
Ответить
Давид59
1782640123
Есть новости? - нет. Но ты же хотел - нет. Но ведь... - не в курсе. Хорошее интервью.
Ответить
NewLife
1782641186
Какие то мусорные тг каналы предлагают ждать информацию про Тюкавина. Бомбардир, не много ли чести этому источнику и не оправдавшему надежды игроку, чтобы предлагать людям чего то ждать🤨
Ответить
СильныйМозг
1782641751
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Бумбраш
1782648826
Какой скользкий тип,почитай как все зинаидовцы и зинаидовки включая зино-сикелух
Ответить
Айболид
1782652081
Новость про Зенит ,а бумпарашный каратель и здесь окалачивается . Это он видимо совсем потёк , от переизбытка чужой семенной жидкости в его бумпаршной башке .
Ответить
Главные новости
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
1
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
4
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
9
Все новости
Все новости
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
9
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
13
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
1
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
6
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
3
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
2
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+