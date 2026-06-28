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Комментарий Тюкавина насчет трансфера в «Спартак»

28 июня, 10:05
16

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обозначил, что переходить в «Спартак» не планирует.

«Спартак» обращался этим летом, это правда. Чуть-чуть с удивлением воспринял. Они ищут нападающих.

Я сказал, что, наверное, в «Спартак» моя дорога точно закрыта

Я игрок «Динамо». У меня три или четыре года контракта еще», – сказал игрок.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Форварда также хочет купить «Зенит». Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Тюкавин Константин
Комментарии (16)
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Дубина
1782630539
Успокойся звязда никакущая)) Иди у то в помойку и играй с цыганями!! Чи ни игрок!
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...уефан
1782631845
Комментарий удален пользователем
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Литейный 4 (returned)
1782637783
Он просто послал свинарню антинародную. Гыгыгы
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rash1959
1782639240
Я игрок «Динамо», ... но в синит поползу с радостью
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СильныйМозг
1782642944
Комментарий скрыт модератором
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алдан2014
1782647053
За убеждения конечно можно уважать.
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