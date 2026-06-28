Комментарий Тюкавина насчет трансфера в «Спартак»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обозначил, что переходить в «Спартак» не планирует.

«Спартак» обращался этим летом, это правда. Чуть-чуть с удивлением воспринял. Они ищут нападающих.

Я сказал, что, наверное, в «Спартак» моя дорога точно закрыта

Я игрок «Динамо». У меня три или четыре года контракта еще», – сказал игрок.