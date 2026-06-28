Комментарий Тюкавина насчет трансфера в «Спартак»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обозначил, что переходить в «Спартак» не планирует.
«Спартак» обращался этим летом, это правда. Чуть-чуть с удивлением воспринял. Они ищут нападающих.
Я сказал, что, наверное, в «Спартак» моя дорога точно закрыта
Я игрок «Динамо». У меня три или четыре года контракта еще», – сказал игрок.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Форварда также хочет купить «Зенит». Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»