Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сказал, что форвард настроен сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака».

– Как проходит восстановление Тюкавина? Он будет готов к «Спартаку»?

– Тюкавин делает какие‑то процедуры, восстанавливается. Остальные подробности уточняйте у врача. Я не врач, не знаю, будет ли готов Тюкавин к «Спартаку». Настрой у Кости есть. У него настрой был и с «Локомотивом» сыграть. Но наш настрой не всегда позволяет сделать все, что мы хотим. Дай бог, что сыграет. Футбола без травм не бывает.