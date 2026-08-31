Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал шутку одноклубника Константина Тюкавина.

Ранее форвард бело-голубых заявил: «Скоро у нас будет «Динамо» Рио-де-Жанейро».

– Константин Тюкавин говорил, что после новых трансферов «Динамо» можно будет называть «Динамо» Рио‑де‑Жанейро. Что думаешь об этом?

– Ха‑ха, это Тюка у нас так шутит. У нас с ним очень хорошие отношения.

И мы все понимаем, что приходят качественные игроки. Они играли в чемпионате Бразилии и делали там разницу.

Плата и Мартинс помогут «Динамо», поэтому ждите карнавала.