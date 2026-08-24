Тюкавин назвал игрока «Зенита», которого пригласил бы в «Динамо»: «Нам такие нужны»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о составе бело-голубых и главном тренере команды Сандро Шварце.
– Говорят, что скоро к вам приедут еще бразильские игроки.
– Скоро у нас будет «Динамо» Рио Де Жанейро. Я уже сказал это.
– Хотели бы видеть [Андрея] Мостового в Динамо? Пригласили бы его?
– Пригласил бы. Светленький, весeленький, нам такие нужны в команде.
– Шварц изменился с того прихода?
– Наверно, да.
– В лучшую сторону?
– Да, в лучшую.
- «Динамо» занимает 6-е место в РПЛ после 5 туров.
- Сообщалось, что на Мостового из «Зенита» претендуют московские динамовцы, а также «Локомотив» и «Краснодар».
Источник: «Матч ТВ»