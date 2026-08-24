Тюкавин назвал игрока «Зенита», которого пригласил бы в «Динамо»: «Нам такие нужны»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о составе бело-голубых и главном тренере команды Сандро Шварце.

– Говорят, что скоро к вам приедут еще бразильские игроки.

– Скоро у нас будет «Динамо» Рио Де Жанейро. Я уже сказал это.

– Хотели бы видеть [Андрея] Мостового в Динамо? Пригласили бы его?

– Пригласил бы. Светленький, весeленький, нам такие нужны в команде.

– Шварц изменился с того прихода?

– Наверно, да.

– В лучшую сторону?

– Да, в лучшую.