Определен лучший бомбардир группового этапа ЧМ-2026

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины, завершил групповой этап чемпионата мира 2026 года с шестью забитыми мячами и возглавил гонку бомбардиров.
Ближайшие преследователи аргентинца – Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд – отличились по четыре раза. Еще несколько игроков уходят на стадию плей-офф с тремя голами.
- Месси оформил хет-трик в матче с Алжиром, дважды забил Австрии и еще один мяч отправил в ворота Иордании.
- В 1/16 финала турнира Аргентина встретится с Кабо-Верде.
- Встреча состоится 4 июля в Майами, где Месси выступает за «Интер Майами».
Источник: «Бомбардир»