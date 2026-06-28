Определен лучший бомбардир группового этапа ЧМ-2026

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины, завершил групповой этап чемпионата мира 2026 года с шестью забитыми мячами и возглавил гонку бомбардиров.

Ближайшие преследователи аргентинца – Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд – отличились по четыре раза. Еще несколько игроков уходят на стадию плей-офф с тремя голами.