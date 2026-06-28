Сборная Аргентины обыграла Иорданию в матче 3‑го тура группового этапа Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 3:1.
Ло Чельсо точно пробил в левый угол, завершив атаку аргентинцев.
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Лаутаро Мартинес реализовал пенальти, отправив мяч в левый угол.
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Аль‑Тамари в касание переправил мяч в сетку после прострела Ольвана с правого фланга.
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Месси пробил низом со штрафного, и мяч нырнул под стенкой в левый угол.
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Источник: «Бомбардир»