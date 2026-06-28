Сборная Аргентины обыграла Иорданию в матче 3‑го тура группового этапа Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 3:1.

Ло Чельсо точно пробил в левый угол, завершив атаку аргентинцев.

Лаутаро Мартинес реализовал пенальти, отправив мяч в левый угол.

Аль‑Тамари в касание переправил мяч в сетку после прострела Ольвана с правого фланга.

Месси пробил низом со штрафного, и мяч нырнул под стенкой в левый угол.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!