ЧМ-2026. Аргентина победила Иорданию (3:1), Месси забил шестой гол на турнире

Аргентина обыграла Иорданию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Эйти-эн-Ти Стэдиум» в Арлингтоне и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Лионеля Скалони.
Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте и отличился спустя 20 минут, забив со штрафного удара. Это шестой гол 39-летнего аргентинца на турнире.
Аргентина выиграла все три матча в группе и вышла в плей-офф с первого места.
Чемпионат мира. Группа J. 3 тур
Иордания - Аргентина - 1:3 (0:2) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Ло Чельсо, 19; 0:2 - Л. Мартинес, 31; 1:2 - М. Аль-Тамари, 55; 1:3 - Л. Месси, 80.
Источник: «Бомбардир»