ЧМ-2026. Аргентина победила Иорданию (3:1), Месси забил шестой гол на турнире

Аргентина обыграла Иорданию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Эйти-эн-Ти Стэдиум» в Арлингтоне и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Лионеля Скалони.

Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте и отличился спустя 20 минут, забив со штрафного удара. Это шестой гол 39-летнего аргентинца на турнире.

Аргентина выиграла все три матча в группе и вышла в плей-офф с первого места.