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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Иордания - Аргентина
Иордания - Аргентина: обзор матча 28 июня 2026
Иордания
28.06.2026, воскресенье, 05:00
Чемпионат мира, группа J, 3 тур
1 : 3
Завершен
Аргентина
55'
М. Аль-Тамари
19'
Д. Ло Чельсо
31'
Л. Мартинес
80'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Аргентина
Завершен
Желтая карточка
Шарара
90'
+4
Замена
Салим Обаид
️️️️➡️️
Хусам Абу Дааб
90'
Замена
Шарара
️️️️➡️️
Али Ольван
90'
90'
+5'
Травма
Хусам Абу Дааб
89'
82'
Замена
Хосе Мануэль Лопес
️️️️➡️️
Хулиан Альварес
80'
ГОЛ! 1:3!
Лионель Месси
Замена
Амер Жамус
️️️️➡️️
Низар Аль-Рашдан
76'
71'
Замена
Валентин Барко
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
Желтая карточка
Язан Аль-Араб
64'
60'
Замена
Алексис Мак Аллистер
️️️️➡️️
Нико Пас
60'
Замена
Тиаго Алмада
️️️️➡️️
Джовани Ло Чельсо
60'
Замена
Лионель Месси
️️️️➡️️
Лаутаро Мартинес
ГОЛ! 1:2!
Муса Аль-Тамари
Пас отдал
Али Ольван
55'
Замена
Махмуд Аль-Марди
️️️️➡️️
Оде Аль-Фахури
46'
Замена
Муса Аль-Тамари
️️️️➡️️
Али Азаизе
46'
45'
+5'
31'
ГОЛ! 0:2!
Лаутаро Мартинес
Пенальти назначен
Низар Аль-Рашдан
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
Джовани Ло Чельсо
Желтая карточка
Моаннад Абу Таха
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
11
Оде Аль-Фахури
ЛФ
9
Али Ольван
ЦФ
24
Али Азаизе
РФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
7
Шарара
ПВ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Лионель Месси
ПВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
20
Абу Таха
11
Аль-Фахури
9
Ольван
24
Азаизе
3-1-2-2-2
23
Мартинес
19
Отаменди
2
Сенеси
3
Тальяфико
5
Паредес
18
Пас
14
Паласиос
11
Ло Чельсо
17
Симеоне
22
Мартинес
9
Альварес
4
Абу Дааб
17
Обаид
17
Обаид
4
Абу Дааб
21
Аль-Рашдан
6
Жамус
6
Жамус
21
Аль-Рашдан
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
24
Азаизе
10
Аль-Тамари
10
Аль-Тамари
24
Азаизе
9
Ольван
7
Шарара
7
Шарара
9
Ольван
17
Симеоне
8
Барко
8
Барко
17
Симеоне
18
Пас
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
18
Пас
11
Ло Чельсо
16
Алмада
16
Алмада
11
Ло Чельсо
22
Мартинес
10
Месси
10
Месси
22
Мартинес
9
Альварес
21
Лопес
21
Лопес
9
Альварес
Остались в запасе
Иордания
Аргентина
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
Главный тренер
Джамал Селлами
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Иордания - Аргентина
3
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
7
Офсайды
1
3
Количество передач
285
799
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
2.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Эйти-эн-Ти Стэдиум
Посещаемость:
70649
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