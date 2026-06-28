28.06.2026, воскресенье, 05:00
Чемпионат мира, группа J, 3 тур
Чемпионат мира, группа J, 3 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Иордания
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
2
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
19
Салим Обаид
ЦЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
7
Шарара
ПВ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
24
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
10
Лионель Месси
ПВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
20
Абу Таха
11
Аль-Фахури
9
Ольван
24
Азаизе
3-1-2-2-2
23
Мартинес
19
Отаменди
6
Сенеси
3
Тальяфико
5
Паредес
18
Пас
14
Паласиос
11
Ло Чельсо
17
Симеоне
22
Мартинес
9
Альварес
4
Абу Дааб
19
Обаид
19
Обаид
4
Абу Дааб
21
Аль-Рашдан
6
Жамус
6
Жамус
21
Аль-Рашдан
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
24
Азаизе
10
Аль-Тамари
10
Аль-Тамари
24
Азаизе
9
Ольван
7
Шарара
7
Шарара
9
Ольван
17
Симеоне
24
Барко
24
Барко
17
Симеоне
18
Пас
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
18
Пас
11
Ло Чельсо
11
Алмада
11
Алмада
11
Ло Чельсо
22
Мартинес
10
Месси
10
Месси
22
Мартинес
9
Альварес
21
Лопес
21
Лопес
9
Альварес
Остались в запасе
Иордания
Аргентина
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
2
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
Главный тренер
Джамал Селлами
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
2
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Иордания - Аргентина
3
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
7
Офсайды
1
3
Количество передач
285
799
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
2.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Смотреть прямую трансляцию Иордания против Аргентина, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 05:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иордания – Аргентина
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»