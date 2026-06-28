Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иордания – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Иордания – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

28 июня, 03:50
Иордания
28.06.2026, воскресенье, 05:00
Чемпионат мира, группа J, 3 тур
1 : 3
Завершен
Аргентина
55' М. Аль-Тамари
19' Д. Ло Чельсо 31' Л. Мартинес 80' Л. Месси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
11
Оде Аль-Фахури
ЛФ
9
Али Ольван
ЦФ
24
Али Азаизе
РФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Маркос Сенеси
ЦЗ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
2
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
19
Салим Обаид
ЦЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
7
Шарара
ПВ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
24
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
10
Лионель Месси
ПВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
20
Абу Таха
11
Аль-Фахури
9
Ольван
24
Азаизе
3-1-2-2-2
23
Мартинес
19
Отаменди
6
Сенеси
3
Тальяфико
5
Паредес
18
Пас
14
Паласиос
11
Ло Чельсо
17
Симеоне
22
Мартинес
9
Альварес
4
Абу Дааб
19
Обаид
19
Обаид
4
Абу Дааб
21
Аль-Рашдан
6
Жамус
6
Жамус
21
Аль-Рашдан
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
24
Азаизе
10
Аль-Тамари
10
Аль-Тамари
24
Азаизе
9
Ольван
7
Шарара
7
Шарара
9
Ольван
17
Симеоне
24
Барко
24
Барко
17
Симеоне
18
Пас
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
18
Пас
11
Ло Чельсо
11
Алмада
11
Алмада
11
Ло Чельсо
22
Мартинес
10
Месси
10
Месси
22
Мартинес
9
Альварес
21
Лопес
21
Лопес
9
Альварес
Остались в запасе
Иордания
Аргентина
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
2
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
Главный тренер
Джамал Селлами
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
2
Anas Badawi
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Иордания - Аргентина
3
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
7
Офсайды
1
3
Количество передач
285
799
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
2.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию Иордания против Аргентина, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иордания – Аргентина

Иордания – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Иордания
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
17
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+