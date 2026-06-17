Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Австрия - Иордания
Австрия - Иордания: обзор матча 17 июня 2026
Австрия
17.06.2026, среда, 07:00
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
3 : 1
Завершен
Иордания
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Иордания
Завершен
Гол отменен
Марко Арнаутович
90'
+10
90'
+10'
89'
Замена
Али Азаизе
️️️️➡️️
Оде Аль-Фахури
88'
Замена
Мохаммад аль-Дауд
️️️️➡️️
Муса Аль-Тамари
Замена
Патрик Виммер
️️️️➡️️
Романо Шмид
83'
81'
Замена
Саад Аль Русан
️️️️➡️️
Абдалла Насиб
81'
Замена
Махмуд Аль-Марди
️️️️➡️️
Эхсан Хаддад
80'
Травма
Абдалла Насиб
Желтая карточка
Марсель Забитцер
77'
72'
Замена
Салим Обаид
️️️️➡️️
Мохаммад Абуальнади
Гол отменен
Марко Арнаутович
70'
Замена
Пауль Ваннер
️️️️➡️️
Филипп Мвене
59'
Замена
Кевин Дансо
️️️️➡️️
Давид Алаба
59'
Замена
Кэрни Чуквуэмека
️️️️➡️️
Ксавер Шлагер
59'
Замена
Марко Арнаутович
️️️️➡️️
Саша Калайджич
46'
45'
+4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К)
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
14
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Оде Аль-Фахури
ЛФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
7
Шарара
ПВ
24
Али Азаизе
РФ
4-4-1-1
1
Шлагер
5
Пош
8
Алаба
15
Линхарт
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
4
Шлагер
18
Шмид
14
Калайджич
4-1-1-2-2
1
Абулайла
23
Хаддад
16
Абуальнади
3
Насиб
5
Аль-Араб
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
10
Аль-Тамари
20
Абу Таха
9
Ольван
11
Аль-Фахури
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
4
Шлагер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
4
Шлагер
16
Мвене
24
Ваннер
24
Ваннер
16
Мвене
18
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
18
Шмид
14
Калайджич
7
Арнаутович
7
Арнаутович
14
Калайджич
3
Насиб
19
Аль Русан
19
Аль Русан
3
Насиб
16
Абуальнади
17
Обаид
17
Обаид
16
Абуальнади
10
Аль-Тамари
25
аль-Дауд
25
аль-Дауд
10
Аль-Тамари
23
Хаддад
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
23
Хаддад
11
Аль-Фахури
24
Азаизе
24
Азаизе
11
Аль-Фахури
Остались в запасе
Австрия
Иордания
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
Главный тренер
Джамал Селлами
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Джамал Селлами
Статистика матча Австрия - Иордания
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
7
Офсайды
3
1
Количество передач
580
332
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-1.71
-1.71
Информация о матче
Главный судья:
Дахан Бейда
Стадион:
Левайс Стэдиум
Посещаемость:
68527
Новости команд
Все
Австрия
Иордания
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 10:25
72
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
3 июля
5
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Тренер сборной Испании – о выходе в 1/8 финала: «Мы почти достигли совершенства»
3 июля
1
Комментарий Рангника после вылета Австрии с ЧМ-2026
3 июля
1
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 10:25
72
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
3 июля
5
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Тренер сборной Испании – о выходе в 1/8 финала: «Мы почти достигли совершенства»
3 июля
1
Комментарий Рангника после вылета Австрии с ЧМ-2026
3 июля
1
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 10:25
72
Обзор матча Иордания – Аргентина голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
1
ЧМ-2026. Аргентина победила Иорданию (3:1), Месси забил шестой гол на турнире
28 июня
2
Иордания – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026
28 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Больше новостей
Чемпионат мира
Все
Текущие
Будущие
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
- : -
10.07.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
- : -
12.07.2026
Англия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
- : -
12.07.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
- : -
10.07.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
- : -
12.07.2026
Англия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
- : -
12.07.2026
Швейцария
Последние матчи
Все
Австрия
Иордания
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 2 тур
Аргентина
2 : 0
22.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Аргентина
2 : 0
22.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 1 тур
Австрия
3 : 1
17.06.2026
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
1 : 0
01.06.2026
Тунис
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Австрия
3 : 1
17.06.2026
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
2 : 0
08.06.2026
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
4 : 1
31.05.2026
Иордания
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+