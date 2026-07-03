Тренер сборной Испании – о выходе в 1/8 финала: «Мы почти достигли совершенства»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на победу над Австрией (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Великие команды проявляют себя, когда это необходимо. Мы очень внимательно отнеслись к тому, что происходило в предыдущих матчах. Мы почти достигли совершенства во всех аспектах. Нужно продолжать совершенствоваться. Во всем можно стать еще лучше.

В 1/8 финала соперники еще сложнее. Становиться лучше – это в нашем характере. От команды требуется все больше и больше», – сказал де ла Фуэнте.