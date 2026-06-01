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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Иордания
Колумбия - Иордания: онлайн-трансляция 08 июня 2026
Колумбия
08.06.2026, понедельник, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Иордания
Матч
Личные встречи
Статистика матча Колумбия - Иордания
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
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Колумбия
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Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде
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0 : 0
04.06.2026
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