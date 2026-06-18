Президент Узбекистана высказался о дебюте сборной на ЧМ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сделал заявление по поводу первого матча национальной сборной на чемпионатах мира.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 узбеки уступили Колумбии (1:3).

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Для Узбекистана это исторический день. В бескомпромиссной, очень напряженной игре наши футболисты впервые на чемпионате мира показали свой сильный характер в матче против очень опытной команды. Это было непросто.

Спустя 34 года произошло событие, которого мы все ждали. Поэтому справедливо будет сказать, что они ярко продемонстрировали сильный характер, физическую подготовку и волю.

Наш первый гол на чемпионате мира – это тоже победа. Вы увидели, что впереди у нас еще очень много возможностей.

Мои дети, мои герои также показали, что способны на многое. Поэтому остается только пожелать им удачи. Вперед, Узбекистан!» – сказал Мирзиеев.