Узбекистан проиграл Колумбии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 1:3.
Даниэль Муньос открыл счет в этой встрече на 41-й минуте.
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Бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте счет сравнял.
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас спустя пять минут вновь вывел Колумбию вперед.
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На 99-й минуте Хаминтон Кампас установил окончательный счет – 3:1.
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Источник: «Бомбардир»