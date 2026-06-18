Узбекистан проиграл Колумбии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 1:3.

Даниэль Муньос открыл счет в этой встрече на 41-й минуте.

Бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте счет сравнял.

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас спустя пять минут вновь вывел Колумбию вперед.

На 99-й минуте Хаминтон Кампас установил окончательный счет – 3:1.

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