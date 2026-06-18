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  • Губерниев обратился к сборной Узбекистана после поражения от Колумбии

Губерниев обратился к сборной Узбекистана после поражения от Колумбии

Вчера, 16:23
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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о дебюте сборной Узбекистана на чемпионате мира.

  • В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 узбеки уступили Колумбии (1:3).
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Узбекистану – не отчаиваться, будем продолжать болеть. Ребята сыграли свой первый матч на чемпионате мира в истории. Отношусь к ним с огромной симпатией.

Этот турнир показывает, что у всех есть шанс вне зависимости от соперника. Например, вчерашний матч Португалии против ДР Конго.

Есть еще два матча, вдруг возьмут, выиграют и пройдут дальше. Группа сложная, но тем не менее», – заявил Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Колумбия Узбекистан Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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Krics
1781791734
Греби,Дима,греби.
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Странник 09
1781835216
Вставай на лыжи и губами шлепай к финишу, а футбол это не твое
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