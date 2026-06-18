Губерниев обратился к сборной Узбекистана после поражения от Колумбии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о дебюте сборной Узбекистана на чемпионате мира.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 узбеки уступили Колумбии (1:3).

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Узбекистану – не отчаиваться, будем продолжать болеть. Ребята сыграли свой первый матч на чемпионате мира в истории. Отношусь к ним с огромной симпатией.

Этот турнир показывает, что у всех есть шанс вне зависимости от соперника. Например, вчерашний матч Португалии против ДР Конго.

Есть еще два матча, вдруг возьмут, выиграют и пройдут дальше. Группа сложная, но тем не менее», – заявил Губерниев.