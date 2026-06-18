Мостовой объяснил поражение сборной Узбекистана от Колумбии

Александр Мостовой подвел итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Узбекистана и Колумбии.

Узбеки уступили со счетом 1:3.

Для них это дебютная игра на чемпионатах мира.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Следующий соперник Узбекистана – Португалия (23 июня, 20:00 мск).

«Я считаю, что все по делу и ожидаемо. Как бы кому ни хотелось, но сборная Колумбии просто выше классом, поэтому для сборной Узбекистана отобрать очки было очень трудно.

Здорово, что они попали на чемпионат мира, получили такой шанс. Даже если они не выйдут из группы, ничего страшного не случится, это уже колоссальный опыт», – сказал Мостовой.