ЧМ-2026. Австрия Рангника добыла победу над дебютантом Иорданией (3:1)

Сборная Австрии в 1-м туре чемпионата мира-2026 победила в США Иорданию. Для номинальных гостей это был дебют на чемпионате мира.
Судьбу встречи решил автогол Иордании на 76-й минуте.
Встречу обслуживал судья из Мавритании Дахан Бейда.
Команда Ральфа Рангника делит лидерство в группе со сборной Аргентины. Иордания и Алжир идут без очков.
Австрия не проигрывает шесть матчей подряд. У Иордании шесть встреч подряд без побед.
Команды встретились впервые в истории.
Чемпионат мира. Группа J. 1 тур
Австрия - Иордания - 3:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Шмид, 21; 1:1 - А. Ольван, 50; 2:1 - Я. Аль-Араб, 76 (в свои ворота); 3:1 - М. Арнаутович, 90+12 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»