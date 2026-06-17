ЧМ-2026. Австрия Рангника добыла победу над дебютантом Иорданией (3:1)

Сборная Австрии в 1-м туре чемпионата мира-2026 победила в США Иорданию. Для номинальных гостей это был дебют на чемпионате мира.

Судьбу встречи решил автогол Иордании на 76-й минуте.

Встречу обслуживал судья из Мавритании Дахан Бейда.

Команда Ральфа Рангника делит лидерство в группе со сборной Аргентины. Иордания и Алжир идут без очков.

Австрия не проигрывает шесть матчей подряд. У Иордании шесть встреч подряд без побед.

Команды встретились впервые в истории.