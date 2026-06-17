Составы команд
Австрия
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
7
Шарара
ПВ
24
Али Азаизе
РФ
4-4-1-1
1
Шлагер
5
Пош
8
Алаба
15
Линхарт
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
4
Шлагер
18
Шмид
14
Калайджич
4-1-1-2-2
1
Абулайла
23
Хаддад
16
Абуальнади
3
Насиб
5
Аль-Араб
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
10
Аль-Тамари
20
Абу Таха
9
Ольван
11
Аль-Фахури
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
4
Шлагер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
4
Шлагер
16
Мвене
24
Ваннер
24
Ваннер
16
Мвене
18
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
18
Шмид
14
Калайджич
7
Арнаутович
7
Арнаутович
14
Калайджич
3
Насиб
19
Аль Русан
19
Аль Русан
3
Насиб
16
Абуальнади
17
Обаид
17
Обаид
16
Абуальнади
10
Аль-Тамари
25
аль-Дауд
25
аль-Дауд
10
Аль-Тамари
23
Хаддад
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
23
Хаддад
11
Аль-Фахури
24
Азаизе
24
Азаизе
11
Аль-Фахури
Остались в запасе
Австрия
Иордания
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
Главный тренер
Джамал Селлами
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Джамал Селлами
Статистика матча Австрия - Иордания
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
7
Офсайды
3
1
Количество передач
580
332
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-1.71
-1.71
Смотреть прямую трансляцию Австрия против Иордании, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 07:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Иордания
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»