Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Австрия – Иордания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Австрия – Иордания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

17 июня, 05:50
Австрия
17.06.2026, среда, 07:00
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
3 : 1
Завершен
Иордания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К) ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
14
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К) ПЗ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Оде Аль-Фахури
ЛФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
7
Шарара
ПВ
24
Али Азаизе
РФ
4-4-1-1
1
Шлагер
5
Пош
8
Алаба
15
Линхарт
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
4
Шлагер
18
Шмид
14
Калайджич
4-1-1-2-2
1
Абулайла
23
Хаддад
16
Абуальнади
3
Насиб
5
Аль-Араб
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
10
Аль-Тамари
20
Абу Таха
9
Ольван
11
Аль-Фахури
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
4
Шлагер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
4
Шлагер
16
Мвене
24
Ваннер
24
Ваннер
16
Мвене
18
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
18
Шмид
14
Калайджич
7
Арнаутович
7
Арнаутович
14
Калайджич
3
Насиб
19
Аль Русан
19
Аль Русан
3
Насиб
16
Абуальнади
17
Обаид
17
Обаид
16
Абуальнади
10
Аль-Тамари
25
аль-Дауд
25
аль-Дауд
10
Аль-Тамари
23
Хаддад
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
23
Хаддад
11
Аль-Фахури
24
Азаизе
24
Азаизе
11
Аль-Фахури
Остались в запасе
Австрия
Иордания
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
Главный тренер
Джамал Селлами
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Джамал Селлами
Статистика матча Австрия - Иордания
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
7
Офсайды
3
1
Количество передач
580
332
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-1.71
-1.71

Смотреть прямую трансляцию Австрия против Иордании, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 07:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Иордания

Австрия – Иордания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Иордания Австрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
Вчера, 20:44
1
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
Вчера, 13:57
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+