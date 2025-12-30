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Бразилия. Серия А
Команды
Фламенго
Хорхе Карраскаль
€ 13 млн
Хорхе Карраскаль
Фламенго
25 мая 1998 (28)
#15 | Полузащитник
179 см
Колумбия
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Новости
Трансферы
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
3 сентября
4
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2 сентября
1
Акинфеев раскрыл, каким футболистам лично пожелал удачи на ЧМ-2026
20 июня
1
Агент Карраскаля высказался об интересе «Краснодара» к игроку
28 мая
«Краснодар» хочет подписать экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
27 мая
6
Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
2025.12.30 18:50
«Марсель» намерен купить экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2025.12.11 23:54
1
Фото
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
6 бывших игроков РПЛ были в заявке на финал Кубка Либертадорес
2025.11.30 09:15
Экс-игроки 4 клубов РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2025.10.31 09:20
2
Карраскаля уличили в воровстве в ГУМе
2025.09.08 17:37
2
Другой клуб оплатил 8-миллионный трансфер Рубенса вместо «Динамо»
2025.08.06 16:29
3
Фото
Карраскаль покинул «Динамо»
2025.08.03 09:18
7
Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба
2025.08.02 11:36
3
«Фламенго» не хватает одного документа, чтобы объявить о трансфере игрока из РПЛ
2025.08.01 21:47
1
В «Динамо» охарактеризовали трансфер Карраскаля – его продадут втрое дороже, чем покупали
2025.07.31 22:10
2
Стало известно местонахождение Карраскаля, близкого к уходу из «Динамо»
2025.07.29 21:04
3
Карраскаль попрощался с игроками «Динамо»
2025.07.29 15:45
4
Агент Карраскаля назвал клуб, в который игрок перейдет из «Динамо»
2025.07.25 10:47
Названа причина задержки трансфер Карраскаля из «Динамо» в «Фламенго»
2025.07.21 13:29
1
В «Динамо» назвали причину, по которой Карраскаль пропустил матч с «Балтикой»
2025.07.18 23:07
1
«Динамо» близко к продаже Карраскаля
2025.07.18 15:27
1
«Фламенго» сделает новое предложение по игроку «Динамо»
2025.07.16 10:43
«Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» по Карраскалю
2025.07.09 10:40
В «Динамо» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Карраскаля
2025.07.07 13:12
1
«Динамо» поставило «Фламенго» ультиматум в переговорах по Карраскалю
2025.07.06 22:44
2
Стало известно, как Карраскаль извинился перед «Динамо» за опоздание из отпуска
2025.07.06 11:59
1
В «Динамо» прояснили ситуацию с продажей Карраскаля
2025.07.04 23:40
«Динамо» договорилось с «Фламенго» о формате выплат за Карраскаля
2025.07.04 12:52
Стало известно, почему «Динамо» пока не продало Карраскаля в «Фламенго»
2025.07.02 14:26
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