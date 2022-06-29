Хорхе Карраскаль - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Карраскаль
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1998 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Карраскаль
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 80'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|62'
|28.02.2023
|1' - 69'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|64'
|19.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|10'
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|53'
|11.02.2023
|1' - 75'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|1' -72'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|40' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29.06.2022
|1' -46'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)