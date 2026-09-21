Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 13 млн

Хорхе Карраскаль - статистика

Фламенго
25 мая 1998 (28)
#15 | Полузащитник
179 см
Колумбия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
1' - 72'
13'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Фламенго
1 : 1
18.09.2026
Индепендьенте дель Валле
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
79' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
11.09.2026
Фламенго
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
1' - 64'
48'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фламенго
20
5
6
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
1' - 72'
13'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
1' - 64'
48'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
75' - 90'
90'
86'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
1' - 90'
22'
53, 66'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
2 : 0
10.08.2026
Витория
1' - 86'
80'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
1' - 21'
21'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
18.05.2026
Фламенго
1' - 90'
25'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
1' - 87'
68'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 2
13.04.2026
Фламенго
73' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
74' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
1 : 1
05.02.2026
Интернасьонал
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
29.01.2026
Фламенго
1' - 63'
Главные новости
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Батраков рассказал о повышенном внимании к себе в Турции
08:30
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
3
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
5
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
1
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+