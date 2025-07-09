«Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» по Карраскалю

«Фламенго» по-прежнему хочет приобрести полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля. Бразильский клуб возобновил переговоры с бело-голубыми.

Карраскаль остается приоритетным вариантом для «Фламенго». Клуб уже достиг устной договоренности с футболистом.