«Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» по Карраскалю

«Фламенго» по-прежнему хочет приобрести полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля. Бразильский клуб возобновил переговоры с бело-голубыми.
Карраскаль остается приоритетным вариантом для «Фламенго». Клуб уже достиг устной договоренности с футболистом.
- В прошлом сезоне 27-летний Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Динамо» требует за полузащитника от «Фламенго» 12,5 миллиона евро одним траншем.
Источник: страница Жулиу Мигеля Нету в соцсети X