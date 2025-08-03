Карраскаль покинул «Динамо»

Полузащитник Хорхе Карраскаль перешел из «Динамо» в «Фламенго».

«Мы благодарим Хорхе за яркую и красивую игру за «Динамо» и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении бело-голубых.

Игрок подписал с «Фламенго» контракт сроком на 4 года. В новой команде он будет носить футболку с номером 15.