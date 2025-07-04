«Динамо» договорилось с «Фламенго» о формате выплат за Карраскаля

«Фламенго» приблизился к покупке полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля. По словам одного из представителей колумбийца, достигнута договоренность о способе оплаты за игрока – тремя платежами.

Теперь «Динамо» запросило у «Фламенго» банковские гарантии. Карраскаль ждет одобрения по сделке, чтобы отправиться в Рио-де-Жанейро. Стороны близки к осуществлению трансфера.