«Динамо» договорилось с «Фламенго» о формате выплат за Карраскаля

«Фламенго» приблизился к покупке полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля. По словам одного из представителей колумбийца, достигнута договоренность о способе оплаты за игрока – тремя платежами.
Теперь «Динамо» запросило у «Фламенго» банковские гарантии. Карраскаль ждет одобрения по сделке, чтобы отправиться в Рио-де-Жанейро. Стороны близки к осуществлению трансфера.
- Ранее «Динамо» оштрафовало 27-летнего колумбийца за то, что он вовремя не приехал на сбор команды.
- В прошлом сезоне Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: страница Вене Касагранде в соцсети X