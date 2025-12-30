Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы

Атакующий полузащитник «Фламенго» Хорхе Карраскаль имеет варианты продолжения карьеры в Европе.
На 27-летнего футболиста претендуют «Наполи», «Марсель» и «Вулверхэмптон».
Клуб АПЛ хочет арендовать колумбийца с опцией выкупа. Провансальцы предложили за него 15 миллионов евро, но получили отказ. Неаполитанцы готовы заплатить 20 миллионов.
- В августе «Динамо» продало Карраскаля «Фламенго» за 12,5 млн евро.
- С тех пор он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
- В России его также знают по выступлениям за ЦСКА.
Источник: твиттер Экрема Конура