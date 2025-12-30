Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы

Атакующий полузащитник «Фламенго» Хорхе Карраскаль имеет варианты продолжения карьеры в Европе.

На 27-летнего футболиста претендуют «Наполи», «Марсель» и «Вулверхэмптон».

Клуб АПЛ хочет арендовать колумбийца с опцией выкупа. Провансальцы предложили за него 15 миллионов евро, но получили отказ. Неаполитанцы готовы заплатить 20 миллионов.