Жедсон отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа»

13 марта, 10:27
10

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Бешикташа».

– Были слухи, что тебя хочет вернуть «Бешикташ». Можешь это опровергнуть?

– То, что вы говорите – для меня новость. Я от вас узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне. Я футболист «Спартака» и полностью сосредоточен на предстоящей игре и на том, что нужно делать.

  • Ранее турецкие СМИ сообщали, что у 27‑летнего хавбека есть трудности с адаптацией в России, и он хочет вернуться в Турцию.
  • Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел за «Спартак» 22 матча, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
  • «Спартак» приобрел Жедсона у «Бешикташа» в конце июля прошлого года за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.
  • В субботу «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге в 21‑м туре РПЛ на «Газпром Арене». Матч начнется в 16:00 мск.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Фернандеш Жедсон
Дубина
1773387599
Госпромовские слушки!!!
...уефан
1773387643
...ТВ Матч разводит срач...
Литейный 4 (returned)
1773390313
Потекло из свинарни. Гыгыгы
oyabun
1773390402
Весной пока играет неважно. Точно не на ту сумму что за него заплатили. Не просто так его турки продали.
BRAZILES
1773395586
поскорее бы его продали ---- толку от него ноль как мяч получает так я боюсь что он его сразу потеряет ---восновном так и бывает
tawriches
1773396117
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.
Император 1
1773397374
Так столько же не заплатят, особенно с такой игрой
