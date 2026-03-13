Жедсон отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Бешикташа».
– Были слухи, что тебя хочет вернуть «Бешикташ». Можешь это опровергнуть?
– То, что вы говорите – для меня новость. Я от вас узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне. Я футболист «Спартака» и полностью сосредоточен на предстоящей игре и на том, что нужно делать.
- Ранее турецкие СМИ сообщали, что у 27‑летнего хавбека есть трудности с адаптацией в России, и он хочет вернуться в Турцию.
- Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел за «Спартак» 22 матча, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
- «Спартак» приобрел Жедсона у «Бешикташа» в конце июля прошлого года за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.
- В субботу «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге в 21‑м туре РПЛ на «Газпром Арене». Матч начнется в 16:00 мск.
Источник: «Матч ТВ»