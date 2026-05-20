Гвардиола прокомментировал чемпионство «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о завершении чемпионской гонки в АПЛ.

В 37-м туре «Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.

Для них это первый титул с 2004 года.

«Мои игроки отдали все силы, на протяжении всего сезона боролись в очень сложных условиях. Мы были близки к тому, чтобы в последний момент добиться успеха, но не вышло.

От лица всех в «Манчестер Сити» поздравляю «Арсенал» и лично Микеля Артету с этим чемпионством. Они заслужили», – заявил Гвардиола.