Венгер обратился к «Арсеналу», выигравшему АПЛ впервые за 22 года

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на чемпионство команды.

В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.

Для них это первый титул с 2004 года.

Венгер покинул клуб в 2018-м.

«Вы это сделали. Чемпионы продолжают идти, когда остальные останавливаются.

Это ваше время. А теперь идите и наслаждайтесь каждым моментом», – сказал Венгер в заранее записанном видео.