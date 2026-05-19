Букмекеры спрогнозировали следующее место работы Гвардиолы

Букмекеры начали принимать ставки на то, где продолжит тренерскую карьеру Хосеп Гвардиола.
Накануне стало известно об его уходе из «Манчестер Сити» после десяти сезонов в клубе АПЛ.
По мнению букмекеров, наиболее вероятно, что Гвардиола станет следующим главным тренером сборной Англии.
- сборная Англии – 3.00;
- сборная Бразилии – 4.50;
- «Бавария» – 6.00;
- «Барселона» – 6.00;
- сборная Испании – 8.50;
- любой клуб МЛС – 8.50;
- сборная Аргентины – 10.00;
- сборная Италии – 12.00;
- «ПСЖ» – 17.00;
- «Ливерпуль» – 34.00;
- «Реал» – 51.00;
- «Селтик» – 51.00;
- «Манчестер Юнайтед» – 51.00.
