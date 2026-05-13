В «Манчестер Юнайтед» определились с тренером на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» проведет официальные переговоры с главным тренером Майклом Кэрриком по поводу продолжения его работы в клубе.

Они состоятся до гостевого матча с «Брайтоном» в 38-м туре АПЛ, который пройдет 24 мая.

44-летний Кэррик возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 13 января. Он сменил на посту главного тренера Рубена Аморима.