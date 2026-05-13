В «Манчестер Юнайтед» определились с тренером на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» проведет официальные переговоры с главным тренером Майклом Кэрриком по поводу продолжения его работы в клубе.
Они состоятся до гостевого матча с «Брайтоном» в 38-м туре АПЛ, который пройдет 24 мая.
44-летний Кэррик возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 13 января. Он сменил на посту главного тренера Рубена Аморима.
- В 15 матчах под его руководством «МЮ» одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и дважды уступил.
- «Манчестер Юнайтед» занимает в АПЛ 3-е место с 65 очками после 36 туров. В следующем сезоне команнда выступит в общем этапе Лиги чемпионов.
Источник: страница Sky Sports News в соцсети X