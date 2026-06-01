Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У двукратного обладателя «Золотого мяча» 4-я стадия рака

1 июня, 22:59
2

Известный английский футболист и тренер Кевин Киган рассказал о состоянии своего здоровья.

В январе он сообщил, что болен раком. Сейчас заболевание находится на четвертой стадии.

«Я попал в автомобильную аварию, вследствие чего мне пришлось сделать операцию. Во время обследования перед операцией у меня обнаружили рак.

Мне сказали, что есть врач высочайшего класса, который борется с тем, чем я болею, – с четвертой стадией рака. И я пошел к нему на прием. Он болеет за «Ливерпуль», так что я знал, что не останусь один.

Он сказал: «Кевин, это новый метод лечения, у меня он показал потрясающий процент эффективности». Я спросил: «Какой у вас процент эффективности?» Он ответил: «33%». Я думал, что будет 80-90%. Нет, 33%! Пока что я еще здесь», – заявил 75-летний Киган.

  • Киган – 2-кратный обладатель «Золотого мяча» (1978, 1979).
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Гамбург» и «Саутгемптон».
  • После завершения карьеры Кевин тренировал «Ньюкасл», «Фулхэм», сборную Англии и «Манчестер Сити».

Еще по теме:
У двукратного обладателя «Золотого мяча» обнаружили рак
Топ-10 лучших тренерских противостояний в истории АПЛ по версии Goal
Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории 9
Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Ньюкасл Англия Киган Кевин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1780345555
Здоровья!
Ответить
mihail200606
1780384754
33 это немало
Ответить
Главные новости
«Зенит» уволил тренера, Тюкавин – в Петербурге, Россию заподозрили в допинге на Евро-2008 и другие новости
01:46
Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026
01:10
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
00:58
1
Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания
00:15
1
Глава «Локомотива» ответил, получил ли клуб предложение от «ПСЖ» по Батракову
Вчера, 23:27
1
Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах
Вчера, 23:11
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
6
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Все новости
Все новости
Узбекистанец Хусанов значительно подорожал на Transfermarkt
Вчера, 14:33
3
«Манчестер Юнайтед» оформил первый летний трансфер
Вчера, 00:54
1
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Легенде «Ливерпуля» диагностировали рак
2 июня
«Ливерпуль» договорился с новым тренером
2 июня
У двукратного обладателя «Золотого мяча» 4-я стадия рака
1 июня
2
Финалист Лиги чемпионов рискует пропустить ЧМ-2026
1 июня
Раскрыты трансферные планы «Арсенала» на лето 2026 года
1 июня
Салах готов вернуться в «Ливерпуль»
1 июня
3
Стало известно, почему Алонсо не возглавил «Ливерпуль»
1 июня
Рекордсмен АПЛ по количеству матчей завершил карьеру
1 июня
4
Слот попрощался с фанатами «Ливерпуля»
1 июня
«Ливерпуль» согласился платить 10 миллионов в год новому тренеру
1 июня
2
Артета может сменить «Арсенал» на «Реал»
1 июня
1
«Ливерпуль» объявил об уходе основного защитника – его хотят забрать «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
31 мая
Прощальная речь Слота после ухода из «Ливерпуля»
30 мая
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
30 мая
2
Известен клуб, который ближе всех к подписанию Гвардиола
30 мая
Фото⚡️ «Барселона» объявила о трансфере за 80 миллионов
29 мая
2
«Барселона» включилась в борьбу за 70-миллионного защитника
29 мая
Четыре клуба хотят бесплатно забрать Конате из «Ливерпуля»
29 мая
Венгер поздравил Аршавина с 45-летием: «Великий футболист!»
29 мая
4
Ираола отказал «Милану» ради клуба АПЛ
28 мая
Холанд попрощался с Гвардиолой
27 мая
ФотоГвардиола поцеловал сына Хусанова перед уходом из «Сити»
27 мая
3
АПЛ назвала лучшего тренера сезона
27 мая
1
«Рома» объявила о 25-миллионном трансфере
27 мая
Фабрицио Романо раскрыл имя нового главного тренера «Манчестер Сити»
26 мая
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 