У двукратного обладателя «Золотого мяча» 4-я стадия рака

Известный английский футболист и тренер Кевин Киган рассказал о состоянии своего здоровья.

В январе он сообщил, что болен раком. Сейчас заболевание находится на четвертой стадии.

«Я попал в автомобильную аварию, вследствие чего мне пришлось сделать операцию. Во время обследования перед операцией у меня обнаружили рак.

Мне сказали, что есть врач высочайшего класса, который борется с тем, чем я болею, – с четвертой стадией рака. И я пошел к нему на прием. Он болеет за «Ливерпуль», так что я знал, что не останусь один.

Он сказал: «Кевин, это новый метод лечения, у меня он показал потрясающий процент эффективности». Я спросил: «Какой у вас процент эффективности?» Он ответил: «33%». Я думал, что будет 80-90%. Нет, 33%! Пока что я еще здесь», – заявил 75-летний Киган.