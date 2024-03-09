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    • Топ-10 лучших тренерских противостояний в истории АПЛ по версии Goal

    Топ-10 лучших тренерских противостояний в истории АПЛ по версии Goal

    Goal опубликовал рейтинг лучших тренерских противостояний в истории английской Премьер-лиги.

    В топ-10 Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью упоминались по четыре раза – наивысший результат.

    1. Алекс Фергюсон и Арсен Венгер («Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»)
    2. Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола («Ливерпуль» и «Манчестер Сити»)
    3. Жозе Моуринью и Арсен Венгер («Челси» и «Арсенал»)
    4. Жозе Моуринью и Рафаэль Бенитес («Челси» и «Ливерпуль»)
    5. Алекс Фергюсон и Рафаэль Бенитес («Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»)
    6. Алекс Фергюсон и Кевин Киган («Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл»)
    7. Жозе Моуринью и Антонио Конте («Манчестер Юнайтед» и «Челси»)
    8. Роберто Манчини и Алекс Фергюсон («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»)
    9. Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»)
    10. Арсен Венгер и Сэм Эллардайс («Арсенал» и «Болтон»)

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    Источник: Goal

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