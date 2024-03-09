Топ-10 лучших тренерских противостояний в истории АПЛ по версии Goal

Goal опубликовал рейтинг лучших тренерских противостояний в истории английской Премьер-лиги.
В топ-10 Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью упоминались по четыре раза – наивысший результат.
- Алекс Фергюсон и Арсен Венгер («Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»)
- Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола («Ливерпуль» и «Манчестер Сити»)
- Жозе Моуринью и Арсен Венгер («Челси» и «Арсенал»)
- Жозе Моуринью и Рафаэль Бенитес («Челси» и «Ливерпуль»)
- Алекс Фергюсон и Рафаэль Бенитес («Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»)
- Алекс Фергюсон и Кевин Киган («Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл»)
- Жозе Моуринью и Антонио Конте («Манчестер Юнайтед» и «Челси»)
- Роберто Манчини и Алекс Фергюсон («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»)
- Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»)
- Арсен Венгер и Сэм Эллардайс («Арсенал» и «Болтон»)