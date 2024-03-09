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Сэм Эллардайс
Сэм Эллардайс
Англия
19 октября 1954 (72)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Топ-10 лучших тренерских противостояний в истории АПЛ по версии Goal
2024.03.09 13:49
Эллардайс – о «Челси»: «Худшая защита АПЛ за долгое время»
2024.02.28 17:49
Фото
Эллардайс побил антирекорд АПЛ
2023.06.03 12:20
«Лидс» уволил тренера, говорившего, что он не хуже Гвардиолы и Клоппа
2023.06.02 13:23
Тренер «Лидса»: «Реал» согнулся перед «Манчестер Сити», а мы – нет»
2023.05.20 11:42
Новый тренер «Лидса»: «С «Манчестер Сити» я бы тоже боролся за требл»
2023.05.06 09:59
1
Гвардиола отреагировал на слова Эллардайса, что он не хуже тренера «Сити»
2023.05.04 19:40
Эллардайс: «Я не хуже Гвардиолы, Клоппа, Артеты»
2023.05.03 23:03
2
Фото
Бывший тренер Англии сменил Грасию в «Лидсе»
2023.05.03 12:39
«Эвертон» ведет переговоры с экс-тренером сборной Англии
2023.01.26 07:25
1
Экс-тренер Англии Эллардайс может принять аутсайдера АПЛ «Бернли»
2022.04.17 00:21
«Вест Бромвич» хочет пригласить Лэмпарда на пост тренера
2021.05.20 20:56
«Вест Бромвич» объявил об уходе Эллардайса по окончании сезона
2021.05.20 07:42
73-летний Ходжсон может сменить Эллардайса в «Вест Бромвиче»
2021.05.15 00:30
Эллардайс подтвердил отказ «Вест Бромвича» от подписания Мусы
2021.02.13 10:52
1
АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич», Эллардайс повторил антирекорд АПЛ
2021.02.07 16:59
1
«Вест Бромвич» в первых трех играх при Эллардайсе пробил по воротам десять раз. Это худший результат в истории АПЛ
2021.01.02 22:58
Фото
Эллардайс – новый главный тренер «Вест Бромвича»
2020.12.17 08:36
2
Daily Mail: «Вест Бромвич» уволит Билича после ничьей с «Манчестер Сити». Хорвата заменит Эллардайс
2020.12.16 07:15
Эллардайс – о предложении возглавить «Ньюкасл»: «Я вежливо сказал «нет»
2019.07.11 22:56
Sky Sports: Эллардайс может возглавить сборную Ирландии
2018.11.22 19:38
1
Эллардайс: «Погба не оправдывает денег, которые ему платят»
2018.08.30 11:07
7
«Эвертон» объявил об отставке Эллардайса
2018.05.16 12:24
4
В «Эвертоне» решили уволить Эллардайса
2018.05.15 01:00
2
Венгер может заменить Эллардайса в «Эвертоне»
2018.05.09 11:05
6
Журналист попросил Эллардайса оценить самого себя. Тренер в ответ послал корреспондента в задницу
2018.04.19 21:58
1
Эллардайс – о поражении от «Уотфорда»: «Это исключительно наша вина»
2018.02.25 01:18
Уолкотт: «Эллардайс — одна из главных причин, почему я перешел в «Эвертон»
2018.02.08 14:05
Коулмен вернулся к тренировкам после двойного перелома ноги
2018.01.11 20:24
Конте, Гвардиола и Покеттино – в шестерке номинантов на звание лучшего тренера АПЛ в декабре
2018.01.05 13:48
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