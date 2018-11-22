Sky Sports: Эллардайс может возглавить сборную Ирландии

34-летний специалист руководил....ох как он постарел то внешне !!! значит когда мне было 20 лет и я смотрел за игрой Болтона, а это была добротная команда (он его тоже тренировал) ему было 24.....
Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить национальную команду Ирландии.
В среду с поста тренера ирландцев ушел Мартин О’Нил. Эллардайс заинтересован в этой работе.
В своей карьере 34-летний специалист руководил «Ньюкаслом», «Блэкберном», «Вест Хэмом», «Сандерлендом», «Кристал Пэлас», «Эвертоном» и другими клубами.
Эллардайс был уволен из сборной Англии из-за коррупционного скандала 27 сентября 2016 года спустя два месяца после назначения.