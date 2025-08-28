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Англия. Чемпионшип
Команды
Блэкберн
€ 28,40 млн
Блэкберн
Блэкберн
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Ивуд Парк
Сайт:
http://www.rovers.premiumtv.co.uk
Тренер:
Валерьен Исмаэль
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Статистика
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Таблица
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Фото
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Трансляция
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
2023.11.01 19:40
Фото
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
2023.08.05 13:36
Сигурдссон: «Я почувствовал себя лучшим игроком в мире, перейдя в ЦСКА»
2023.06.24 17:33
2
Фото
Сигурдссон повторно приостановил контракт с ЦСКА и перешел в английский клуб
2023.06.22 07:41
1
Только две команды вылетали из АПЛ после победы в турнире
2023.05.29 08:49
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
2023.03.02 01:37
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Football Insider: Бийол отказал «Блэкберну» ради «Ганновера»
2020.09.15 19:22
Агент Бийола – о предложении от «Блэкберна»: «Мне об этом ничего неизвестно»
2020.08.28 17:42
1
Товарищеский матч. «Ливерпуль» забил шесть голов «Блэкберну»
2020.06.11 17:42
Видео
Экс-игрок сборной Германии Холтби перешел в «Блэкберн»
2019.09.19 15:40
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Видео
Капитан «Блэкберна» забил прямым ударом с углового «Бирмингему». Это его третий такой гол в сезоне
2019.02.25 12:29
2
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Блэкпул», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Блэкберном»
2019.01.05 22:25
«Локомотив» – второй клуб из первой корзины, вылетевший после четвертого тура ЛЧ
2018.11.07 08:32
19
Полузащитник «Блэкберна» из-за травмы голкипера встал в ворота и не пропустил
2018.10.28 17:54
4
Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
2018.08.25 22:05
Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
2018.08.23 00:03
Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
2018.08.18 21:39
Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
2018.08.11 21:33
Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов
2018.08.04 21:22
1
Чемпионшип. «Брайтон» за минуту до финального свистка уступил чемпионство «Ньюкаслу» и другие результаты
2017.05.07 16:58
4
Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» победителя не выявили, «Блэкберн» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты
2017.04.29 21:40
1
Чемпионшип. «Фулхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и другие результаты
2017.04.22 19:10
Чемпионшип. «Ньюкасл» проиграл «Ипсвичу» и другие результаты
2017.04.17 20:59
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