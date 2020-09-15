- 2 марта
- 01:37 Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 15 сентября 2020
- 19:22 Football Insider: Бийол отказал «Блэкберну» ради «Ганновера»
- 28 августа 2020
- 17:42 Агент Бийола – о предложении от «Блэкберна»: «Мне об этом ничего неизвестно» 1
- 11 июня 2020
- 17:42 Товарищеский матч. «Ливерпуль» забил шесть голов «Блэкберну»
- 19 сентября 2019
- 15:40 Видео Экс-игрок сборной Германии Холтби перешел в «Блэкберн»
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 25 февраля 2019
- 12:29 Видео Капитан «Блэкберна» забил прямым ударом с углового «Бирмингему». Это его третий такой гол в сезоне 2
- 5 января 2019
- 22:25 Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Блэкпул», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Блэкберном»
- 7 ноября 2018
- 08:32 «Локомотив» – второй клуб из первой корзины, вылетевший после четвертого тура ЛЧ 21
- 28 октября 2018
- 17:54 Полузащитник «Блэкберна» из-за травмы голкипера встал в ворота и не пропустил 4
- 25 августа 2018
- 22:05 Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
- 23 августа 2018
- 00:03 Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
- 18 августа 2018
- 21:39 Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
- 11 августа 2018
- 21:33 Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
- 4 августа 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов 1
- 7 мая 2017
- 16:58 Чемпионшип. «Брайтон» за минуту до финального свистка уступил чемпионство «Ньюкаслу» и другие результаты 4
- 29 апреля 2017
- 21:40 Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» победителя не выявили, «Блэкберн» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты 1
- 22 апреля 2017
- 19:10 Чемпионшип. «Фулхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и другие результаты
- 17 апреля 2017
- 20:59 Чемпионшип. «Ньюкасл» проиграл «Ипсвичу» и другие результаты
- 8 апреля 2017
- 21:26 Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Ньюкасл» и другие результаты
- 5 апреля 2017
- 00:58 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «КПР», «Рединг» победил «Блэкберн» и другие результаты
- 1 апреля 2017
- 21:48 Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Уиган», «Астон Вилла» оказалась сильнее «Норвича» и другие результаты
- 18 марта 2017
- 22:36 Чемпионшип. «Бирмингем» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и другие результаты 1
- 11 марта 2017
- 20:25 Чемпионшип. «Ньюкасл» уступил «Фулхэму» и другие результаты
- 8 марта 2017
- 01:10 Чемпионшип. «Ньюкасл» разошелся миром с «Редингом» и другие результаты
- 1 марта 2017
- 00:53 Чемпионшип. «Ньюкасл» вырвал победу над «Брайтоном» и другие результаты 1
- 19 февраля 2017
- 23:01 Видео Все пять голевых передач Погба за «Манчестер Юнайтед» адресованы Ибрагимовичу 3