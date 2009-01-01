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    Блэкберн - результаты

    Город Блэкберн
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт www.rovers.premiumtv.co.uk
    Стадион Ивуд Парк
    Тренер Йон-Даль Томассон
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Блэкберн
    29 тур
    		21 февраля, вторник 22:45 Блэкберн 1:0 Блэкпул
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Блэкберн 1:0 Суонси
    32 тур
    		15 февраля, среда 23:00 Вест Бромвич 1:1 Блэкберн
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Уотфорд 1:1 Блэкберн
    30 тур
    		6 февраля, понедельник 23:00 Блэкберн 0:0 Уиган Атлетик
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:1 Блэкберн
    27 тур
    		14 января, суббота 15:30 Ротерхэм 4:0 Блэкберн
    26 тур
    		1 января, воскресенье 15:00 Блэкберн 1:0 Кардифф
    25 тур
    		29 декабря, четверг 22:45 Блэкберн 1:2 Мидлсбро
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 15:30 Сандерленд 2:1 Блэкберн
    23 тур
    		17 декабря, суббота 20:30 Норвич Сити 0:2 Блэкберн
    22 тур
    		10 декабря, суббота 15:00 Блэкберн 1:4 Престон
    21 тур
    		13 ноября, воскресенье 15:30 Бернли 3:0 Блэкберн
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Блэкберн 1:0 Хаддерсфилд Таун
    19 тур
    		1 ноября, вторник 22:45 Ковентри 1:0 Блэкберн
    18 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Халл Сити 0:1 Блэкберн
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Блэкберн 2:1 Бирмингем Сити
    16 тур
    		18 октября, вторник 22:00 Блэкберн 2:0 Сандерленд
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Мидлсбро 1:2 Блэкберн
    9 тур
    		11 октября, вторник 21:45 Уиган Атлетик 1:0 Блэкберн
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Блэкберн 3:0 Ротерхэм
    13 тур
    		4 октября, вторник 22:00 Кардифф 1:0 Блэкберн
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Блэкберн 2:1 Миллуолл
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Лутон Таун 2:0 Блэкберн
    10 тур
    		13 сентября, вторник 21:45 Блэкберн 2:0 Уотфорд
    8 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Блэкберн 2:3 Бристоль Сити
    7 тур
    		31 августа, среда 22:00 Блэкпул 0:1 Блэкберн
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Блэкберн 0:1 Сток Сити
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 3:0 Блэкберн
    4 тур
    		17 августа, среда 22:00 Рединг 3:0 Блэкберн
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Блэкберн 2:1 Вест Бромвич
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Суонси 0:3 Блэкберн
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Блэкберн 1:0 Куинз Парк Рейнджерс
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