Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|34 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Блэкберн
|29 тур
|21 февраля, вторник
|22:45
|Блэкберн
|1:0
|Блэкпул
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:0
|Суонси
|32 тур
|15 февраля, среда
|23:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|30 тур
|6 февраля, понедельник
|23:00
|Блэкберн
|0:0
|Уиган Атлетик
|28 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Блэкберн
|27 тур
|14 января, суббота
|15:30
|Ротерхэм
|4:0
|Блэкберн
|26 тур
|1 января, воскресенье
|15:00
|Блэкберн
|1:0
|Кардифф
|25 тур
|29 декабря, четверг
|22:45
|Блэкберн
|1:2
|Мидлсбро
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|15:30
|Сандерленд
|2:1
|Блэкберн
|23 тур
|17 декабря, суббота
|20:30
|Норвич Сити
|0:2
|Блэкберн
|22 тур
|10 декабря, суббота
|15:00
|Блэкберн
|1:4
|Престон
|21 тур
|13 ноября, воскресенье
|15:30
|Бернли
|3:0
|Блэкберн
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|19 тур
|1 ноября, вторник
|22:45
|Ковентри
|1:0
|Блэкберн
|18 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|0:1
|Блэкберн
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Бирмингем Сити
|16 тур
|18 октября, вторник
|22:00
|Блэкберн
|2:0
|Сандерленд
|15 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|1:2
|Блэкберн
|9 тур
|11 октября, вторник
|21:45
|Уиган Атлетик
|1:0
|Блэкберн
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|3:0
|Ротерхэм
|13 тур
|4 октября, вторник
|22:00
|Кардифф
|1:0
|Блэкберн
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Миллуолл
|11 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|2:0
|Блэкберн
|10 тур
|13 сентября, вторник
|21:45
|Блэкберн
|2:0
|Уотфорд
|8 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:3
|Бристоль Сити
|7 тур
|31 августа, среда
|22:00
|Блэкпул
|0:1
|Блэкберн
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Блэкберн
|0:1
|Сток Сити
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:0
|Блэкберн
|4 тур
|17 августа, среда
|22:00
|Рединг
|3:0
|Блэкберн
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Вест Бромвич
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Суонси
|0:3
|Блэкберн
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Блэкберн
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс