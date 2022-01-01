Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Блэкберн
Состав
€ 28,40 млн
Блэкберн - состав команды
Блэкберн
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Ивуд Парк
Сайт:
http://www.rovers.premiumtv.co.uk
Тренер:
Валерьен Исмаэль
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Пирс Эйнсли
Вра
28
€ 1 млн
37
Felix Goddard
Вра
-
3
Пикеринг Гарри
Защ
27
€ 2 млн
17
Картер Хейден
Защ
26
€ 2 млн
2
Алебиосу Райан
Защ
24
€ 1.5 млн
16
Уортон Скотт
Защ
29
€ 1.3 млн
12
Миллер Льюис
Защ
26
€ 1.2 млн
4
Рибейру Юри
Защ
29
€ 0.8 млн
15
МакЛафлин Шон
Защ
29
€ 0.75 млн
27
Gady Beyuku
Защ
-
24
Бараджи Мусса
Пол
25
€ 2 млн
25
Морисита Рея
Пол
29
€ 2 млн
6
Тронстад Сондре
Пол
31
€ 1 млн
27
Редмонд Натан
Пол
32
€ 0.6 млн
30
Гаррет Джейк
Пол
23
€ 0.4 млн
8
Морси Сэм
Пол
35
€ 0.3 млн
28
Форшоу Адам
Пол
35
€ 0.15 млн
36
Эдмондсон Джеймс
Пол
21
-
31
Kristi Montgomery
Пол
-
22
Тот Балаж
Пол
45
-
48
Isaac Dunn
Пол
-
53
Frank Vare
Пол
-
9
Гудьонсен Андри
Нап
24
€ 2.8 млн
10
Кантвелл Тодд
Нап
28
€ 2.5 млн
23
Охаси Юки
Нап
30
€ 1.7 млн
21
Афолаян Оладапо
Нап
29
€ 1.3 млн
7
Каргбо Аугустус
Нап
27
€ 1 млн
14
Де Неве Дион
Нап
25
€ 0.8 млн
11
Феврье Джейден
Нап
23
€ 0.5 млн
29
Mathias Jørgensen
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 12, нападающих: 8
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+