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    Блэкберн - расписание

    Город Блэкберн
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт www.rovers.premiumtv.co.uk
    Стадион Ивуд Парк
    Тренер Йон-Даль Томассон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		4 марта, суббота 15:30 Блэкберн Шеффилд Юнайтед
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    36 тур
    		10 марта, пятница 23:00 Сток Сити Блэкберн
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    37 тур
    		15 марта, среда 22:45 Блэкберн Рединг
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    38 тур
    		19 марта, воскресенье 15:00 Блэкберн Бернли
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    39 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Бирмингем Сити Блэкберн
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    40 тур
    		7 апреля, пятница 17:00 Блэкберн Норвич Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    41 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Хаддерсфилд Таун Блэкберн
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    42 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Блэкберн Халл Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    43 тур
    		19 апреля, среда 21:45 Блэкберн Ковентри
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    44 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Престон Блэкберн
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    45 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Блэкберн Лутон Таун
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    46 тур
    		8 мая, понедельник 17:00 Миллуолл Блэкберн
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