Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Невидимка
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
КАН
Основное
Календарь
Результаты
Таблица
Статистика
Сборные
Кубок Азии
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Первая лига
Вторая лига
Национальная лига
Кубок Англии
Кубок лиги
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Другие
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Греция
Дания
Казахстан
Кипр
Косово
Лига чемпионов АФК
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Кубок Либертадорес
Перу
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Эквадор
Ирландия
Парагвай
Уругвай
Япония
Грузия
Эстония
Чемпионшип:
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Главные новости
21 января
21:13
Видео
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
15 января
10:53
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
7
2 января
14:36
Руни уволен из «Бирмингема»
8
25 декабря 2023
19:23
Фото
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2
24 декабря 2023
00:22
Фото
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
1 февраля
10:55
Фото
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса из клуба Чемпионшипа
27 января
17:50
Видео
«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона
3
21 января
21:13
Видео
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
15 января
10:53
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
7
14 января
14:55
Видео
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
1
10 января
17:00
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
2 января
18:03
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
14:36
Руни уволен из «Бирмингема»
8
25 декабря 2023
19:23
Фото
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2
24 декабря 2023
00:22
Фото
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
17 декабря 2023
09:42
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
15 декабря 2023
22:50
Варди может оказаться во второй лиге Саудовской Аравии
6 декабря 2023
11:55
25 игроков в Англии подали в суд из-за недостаточной защиты от черепно-мозговых травм
28 ноября 2023
19:31
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
2
17 ноября 2023
20:41
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
5
12 ноября 2023
12:41
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
11 ноября 2023
12:39
«Ливерпуль» нашел усиление в Чемпионшипе
1
5 ноября 2023
09:19
Фото
Жена Варди выложила полностью обнаженное фото
3
27 октября 2023
10:15
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
25 октября 2023
11:09
Ван Перси назвал трех лучших футболистов мира
2
17 октября 2023
23:15
В «Реале» может оказаться еще один Беллингем
15 октября 2023
16:36
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
11 октября 2023
13:26
Фото
Руни возглавил шестую команду Чемпионшипа
2
10 октября 2023
11:17
Стала известна зарплата Руни в «Бирмингеме»
9 октября 2023
17:36
Руни близок к назначению в английский клуб
26 сентября 2023
15:39
«Барселона» интересуется опорником из Чемпионшипа
9 сентября 2023
20:42
«Смородская специально выключила телефон»: Н'Дойе – о срыве трансфера в «Лестер»
4
8 сентября 2023
20:43
Фото
«Ипсвич» подписал победителя Лиги Европы в составе «МЮ»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
2
Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
3
В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Англия. Чемпионшип. Команды
Бирмингем Сити
(Бирмингем)
Блэкберн
(Блэкберн)
Бристоль Сити
(Бристоль)
Вест Бромвич
(Вест Бромвич)
Ипсвич Таун
(Ипсвич)
Кардифф
(Кардифф)
Ковентри
(Ковентри)
Куинз Парк Рейнджерс
(Лондон)
Лестер
(Лестер)
Лидс
(Лидс)
Мидлсбро
(Миддлсбро)
Миллуолл
(Лондон)
Норвич Сити
(Норвич)
Плимут Аргайл
(Плимут)
Престон
(Престон)
Ротерхэм
(Шеффилд)
Сандерленд
(Сандерленд)
Саутгемптон
(Саутгемптон)
Сток Сити
(Сток-он-Трент)
Суонси
(Суонси)
Уотфорд
(Уотфорд)
Хаддерсфилд Таун
(Хаддерсфилд)
Халл Сити
(Кингстон-апон-Халл)
Шеффилд Уэнсдэй
(Шеффилд)
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+