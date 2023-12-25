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    Лидс
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    Мидлсбро
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    Норвич Сити
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    Плимут Аргайл
    (Плимут)
    Престон
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    Ротерхэм
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    Сандерленд
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    Саутгемптон
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    Сток Сити
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    Суонси
    (Суонси)
    Уотфорд
    (Уотфорд)
    Хаддерсфилд Таун
    (Хаддерсфилд)
    Халл Сити
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