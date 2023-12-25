Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Сэмми Шмодикс
|Блэкберн
|44
|27
|0
|0.61
|2
|Адам Армстронг
|Саутгемптон
|46
|21
|4
|0.46
|3
|Крисенцио Саммервил
|Лидс
|45
|20
|4
|0.44
|4
|Морган Уиттакер
|Плимут Аргайл
|46
|19
|0
|0.41
|5
|Джейми Варди
|Лестер
|35
|18
|4
|0.51
|6
|Джош Сарджент
|Норвич Сити
|29
|16
|0
|0.55
|7
|Эммануэль Латте-Лат
|Мидлсбро
|30
|16
|0
|0.53
|8
|Хаджи Райт
|Ковентри
|44
|16
|3
|0.36
|9
|Че Адамс
|Саутгемптон
|39
|15
|0
|0.38
|10
|Джек Кларк
|Сандерленд
|40
|15
|5
|0.38
|11
|Жоэль Пироэ
|Лидс, Суонси
|46
|14
|2
|0.30
|12
|Натан Бродхед
|Ипсвич Таун
|39
|13
|0
|0.33
|13
|Даниэль Джеймс
|Лидс
|42
|13
|0
|0.31
|14
|Конор Чаплин
|Ипсвич Таун
|44
|13
|0
|0.30
|15
|Эллис Симмс
|Ковентри
|45
|13
|0
|0.29
|16
|Габриэл Сара
|Норвич Сити
|48
|13
|0
|0.27
|17
|Уильям Кин
|Престон
|38
|13
|2
|0.34
|18
|Джон Роу
|Норвич Сити
|34
|12
|0
|0.35
|19
|Райан Харди
|Плимут Аргайл
|40
|12
|0
|0.30
|20
|Джей Стэнсфилд
|Бирмингем Сити
|43
|12
|0
|0.28
|21
|Кирман Дьюсбери-Холл
|Лестер
|44
|12
|1
|0.27
|22
|Стефи Мавидиди
|Лестер
|46
|12
|2
|0.26
|23
|Джейден Филоген-Бидас
|Халл Сити
|32
|11
|0
|0.34
|24
|Ике Угбо
|Шеффилд Уэнсдэй, Кардифф
|38
|11
|0
|0.29
|25
|Омари Хатчинсон
|Ипсвич Таун
|43
|11
|0
|0.26
|26
|Брэндон Томас-Асанте
|Вест Бромвич
|40
|11
|1
|0.28
|27
|Финн Азаз
|Мидлсбро, Плимут Аргайл
|46
|11
|1
|0.24
|28
|Милета Райович
|Уотфорд
|40
|10
|0
|0.25
|29
|Озан Туфан
|Халл Сити
|37
|10
|2
|0.27
|30
|Томми Конвей
|Бристоль Сити
|39
|10
|5
|0.26
|31
|Михал Хелик
|Хаддерсфилд Таун
|41
|9
|0
|0.22
|32
|Фабиу Карвалью
|Халл Сити
|20
|9
|1
|0.45
|33
|Джамал Лоу
|Суонси
|35
|9
|2
|0.26
|34
|Джон Свифт
|Вест Бромвич
|38
|9
|3
|0.24
|35
|Аарон Коннолли
|Халл Сити
|27
|8
|0
|0.30
|36
|Лайам Делап
|Халл Сити
|31
|8
|0
|0.26
|37
|Патрик Бэмфорд
|Лидс
|34
|8
|0
|0.24
|38
|Исайя Джонс
|Мидлсбро
|34
|8
|0
|0.24
|39
|Милутин Осмайич
|Престон
|36
|8
|0
|0.22
|40
|Вилфрид Гнонто
|Лидс
|38
|8
|0
|0.21