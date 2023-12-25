Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Англия. Чемпионшип
Календарь
Результаты
Таблица
Бомбардиры
Статистика
Команды
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Бомбардиры Англия. Чемпионшип

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Сэмми Шмодикс Блэкберн 44 27 0 0.61
    2 Адам Армстронг Саутгемптон 46 21 4 0.46
    3 Крисенцио Саммервил Лидс 45 20 4 0.44
    4 Морган Уиттакер Плимут Аргайл 46 19 0 0.41
    5 Джейми Варди Лестер 35 18 4 0.51
    6 Джош Сарджент Норвич Сити 29 16 0 0.55
    7 Эммануэль Латте-Лат Мидлсбро 30 16 0 0.53
    8 Хаджи Райт Ковентри 44 16 3 0.36
    9 Че Адамс Саутгемптон 39 15 0 0.38
    10 Джек Кларк Сандерленд 40 15 5 0.38
    11 Жоэль Пироэ Лидс, Суонси 46 14 2 0.30
    12 Натан Бродхед Ипсвич Таун 39 13 0 0.33
    13 Даниэль Джеймс Лидс 42 13 0 0.31
    14 Конор Чаплин Ипсвич Таун 44 13 0 0.30
    15 Эллис Симмс Ковентри 45 13 0 0.29
    16 Габриэл Сара Норвич Сити 48 13 0 0.27
    17 Уильям Кин Престон 38 13 2 0.34
    18 Джон Роу Норвич Сити 34 12 0 0.35
    19 Райан Харди Плимут Аргайл 40 12 0 0.30
    20 Джей Стэнсфилд Бирмингем Сити 43 12 0 0.28
    21 Кирман Дьюсбери-Холл Лестер 44 12 1 0.27
    22 Стефи Мавидиди Лестер 46 12 2 0.26
    23 Джейден Филоген-Бидас Халл Сити 32 11 0 0.34
    24 Ике Угбо Шеффилд Уэнсдэй, Кардифф 38 11 0 0.29
    25 Омари Хатчинсон Ипсвич Таун 43 11 0 0.26
    26 Брэндон Томас-Асанте Вест Бромвич 40 11 1 0.28
    27 Финн Азаз Мидлсбро, Плимут Аргайл 46 11 1 0.24
    28 Милета Райович Уотфорд 40 10 0 0.25
    29 Озан Туфан Халл Сити 37 10 2 0.27
    30 Томми Конвей Бристоль Сити 39 10 5 0.26
    31 Михал Хелик Хаддерсфилд Таун 41 9 0 0.22
    32 Фабиу Карвалью Халл Сити 20 9 1 0.45
    33 Джамал Лоу Суонси 35 9 2 0.26
    34 Джон Свифт Вест Бромвич 38 9 3 0.24
    35 Аарон Коннолли Халл Сити 27 8 0 0.30
    36 Лайам Делап Халл Сити 31 8 0 0.26
    37 Патрик Бэмфорд Лидс 34 8 0 0.24
    38 Исайя Джонс Мидлсбро 34 8 0 0.24
    39 Милутин Осмайич Престон 36 8 0 0.22
    40 Вилфрид Гнонто Лидс 38 8 0 0.21
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+