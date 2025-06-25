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Англия. Чемпионшип
Команды
Куинз Парк Рейнджерс
€ 58,25 млн
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Лофтус Роуд
Сайт:
http://www.qpr.co.uk/
Тренер:
Жульен Стефан
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Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Фото
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
2022.04.18 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
2022.03.15 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»
2020.06.14 19:30
1
«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
2020.01.05 19:50
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Кубок Англии. «Ньюпорт», «Вулверхэмптон», «КПР» и «Брентфорд» — в 1/8 финала
2019.02.06 00:55
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Скауты «Тоттенхэма», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за хавбеком «КПР» Эзе
2018.09.20 16:47
2
Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
2018.08.25 22:05
Чемпионшип. «Лидс» и «Суонси» сыграли вничью, «Халл Сити» и «Ротерхэм» забили пять голов
2018.08.21 23:40
1
Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
2018.08.18 21:39
«Зенит» – «Динамо» Минск: с 0:4 в еврокубках отыгрывалась только «Барселона»
2018.08.16 10:11
36
Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
2018.08.11 21:33
Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов
2018.08.04 21:22
1
Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты
2018.04.28 21:54
1
Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты
2018.04.21 23:38
1
Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
2018.04.14 21:47
Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
2018.04.10 23:56
Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
2018.04.07 19:17
Чемпионшип. «Кардифф» не выиграл в Шеффилде, «Дерби Каунти» победил «Престон» и другие результаты
2018.04.02 23:39
Чемпионшип. «Вулверхэмптон» вдевятером обыграл «Мидлсбро»; «Кардифф» победил «Бертон Альбион» и другие результаты
2018.03.30 23:38
Чемпионшип. «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» и поднялся на третью строчку, «Вулверхэмптон» обыграл «Бертон Альбион» и другие результаты
2018.03.17 22:34
Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты
2018.03.10 22:25
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